Лавров напомнил о Гренландии при вопросе CNN о территориальных уступках Украине Политика сегодня в 18:02

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал журналиста CNN, когда тот отметил, что в США некоторые думают, мол для заключения мира с Украиной обоим государствам придется пойти на болезненные компромиссы и уступки. В ответ на это дипломат пошутил, сообщает ТАСС.

«Вы про Данию с Гренландией?», — сказал Лавров журналисту CNN. Также глава МИД РФ призвал американского репортера почитать учебники по истории. Россия уже уступила Украине территорию во времена Советского Союза. Ранее Лавров сказал, что не знает, зачем приглашать лидеров стран ЕС за стол переговоров по украинскому кризису.