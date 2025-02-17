«Если будут „выцыганивать“…»: Лавров резко ответил Европе по теме переговоров

Страны Европы придерживаются прежней философии по вопросу конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, он не знает, что европейцам делать за столом переговоров по украинскому кризису при их подходе, сообщает РИА Новости .

«Если они будут „выцыганивать“ какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

По словам Лаврова, у европейских стран была возможность поучаствовать в переговорах по Украине. Он добавил, что соответствующие желания Европы были «неоднократно удовлетворены», о чем свидетельствуют Минские соглашения и договор «Об урегулировании политического кризиса на Украине» 2014 года.

Министр иностранных дел России считает, что в те времена европейские страны хотели выиграть время, что усилить украинскую армию.

«Я не знаю, что им делать за переговорным столом», — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров также заявил, что о территориальных уступках в пользу Украины «не может быть и речи». Ранее украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что хочет обменять оккупированную ВСУ часть Курской области на занятые Россией территории в зоне СВО, после чего в Москве его армии пообещали «землю примерно метр на два и глубиной метра полтора».