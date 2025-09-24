Лавров начал встречу с главой МИД Венгрии Сийярто

сегодня в 22:34

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает ТАСС .

Ранее венгерский министр рассказал журналистам, что планирует обсудить с Лавровым украинский кризис. Остальные детали их переговоров неизвестны.

Переговоры Лаврова и Сийярто проходит на полях ГА ООН. Лавров также успел встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром и т. д.

Ранее Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта на Украине. Он призвал Москву принять меры для долгосрочного урегулирования.

