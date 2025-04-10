Лавров на встрече с главой МИД Казахстана пошутил про настойки на гвоздике

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Лавров пошутил перед началом переговоров с казахстанским коллегой Нуртлеу

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал встречу со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки про настойки на гвоздике. Видео публикует газета «Известия» .

Министр иностранных дел республики перед началом переговоров сообщил о необходимости сделать совместное фото. По его словам, на этом настаивает протокол.

Лавров решил пошутить, обыграв слово «настаивает».

«На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — сказал Лавров.

Российский министр прибыл в Алма-Ату. 10 апреля он проводит переговоры с Нуртлеу, а 11 апреля примет участие в заседании СМИД СНГ.

Ранее Лавров и глава МИД Китая Ван И обменялись мнениями о пути разрешения кризиса в Украине. Они сошлись во мнении о важности устранения фундаментальных причин противостояния.