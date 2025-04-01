Лавров и Ван И обменялись мнениями о пути разрешения кризиса в Украине

В ходе московских переговоров руководители внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И уделили внимание вопросу преодоления украинского кризиса. Дипломаты сошлись во мнении о важности устранения фундаментальных причин противостояния для достижения долгосрочных мирных соглашений, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Помимо обсуждения украинского вопроса, главы дипломатических ведомств спланировали предстоящие двусторонние встречи на высшем и высоком уровнях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Лавров и Ван И обсудили актуальные вопросы сотрудничества и согласились с необходимостью усиления взаимодействия в международных организациях. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны рассмотрели планы будущих встреч на руководящем уровне и затронули практические и гуманитарные аспекты двусторонних отношений. Особое внимание было уделено возникающим угрозам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дипломаты признали важность совместной работы в рамках различных международных платформ, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, G20 и АТЭС.

В ходе дискуссии также были рассмотрены определенные территориальные вопросы, включая обстановку на Корейском полуострове, иранскую ядерную программу и ситуацию в странах Центральной Азии. Стороны также обсудили возможности создания инновационной системы безопасности на евразийском пространстве в условиях замедления развития механизмов евроатлантического сотрудничества.

МИД России отметил, что встреча проходила в атмосфере открытости и дружелюбия, что является типичным для взаимоотношений между Россией и Китаем. Ведомство подчеркнуло, что позиции сторон по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества и международной повестки либо совпадают, либо очень близки, что полностью соответствует принципам стратегического партнерства между двумя государствами.