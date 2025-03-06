сегодня в 13:49

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ядерная риторика президента Франции Эммануэля Макрона представляет угрозу для России, сообщает РИА Новости .

Российский министр заявил, что если французский лидер собирает встречу начальников генштабов стран ЕС и Британии и говорит о необходимости использования ядерного оружия, то «это, конечно же, угроза».

Кроме того, Лавров считает «нервозными» заявления Макрона о недопустимости капитуляции Украины.

Прокомментировал российский министр и обвинения французского президента в том, что Россия якобы готовит войну против Европы. Лавров назвал их «чушью».

Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Он также выступил за размещение европейских войск на Украине.