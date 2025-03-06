Лавров: ядерная риторика Макрона — угроза России
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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ядерная риторика президента Франции Эммануэля Макрона представляет угрозу для России, сообщает РИА Новости.
Российский министр заявил, что если французский лидер собирает встречу начальников генштабов стран ЕС и Британии и говорит о необходимости использования ядерного оружия, то «это, конечно же, угроза».
Кроме того, Лавров считает «нервозными» заявления Макрона о недопустимости капитуляции Украины.
Прокомментировал российский министр и обвинения французского президента в том, что Россия якобы готовит войну против Европы. Лавров назвал их «чушью».
Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию о применении ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Он также выступил за размещение европейских войск на Украине.