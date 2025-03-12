Лавров: интересы РФ и США никогда не совпадут даже на 50%

Интересы РФ и Соединенных Штатов никогда не окажутся одинаковыми. Они не могут совпадать даже на 50%, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью блогерам из США Марио Науфалу, Эндрю Наполитано и Ларри Джонсону, сообщает РИА Новости .

Дипломат отметил, что ядерные страны должны вести диалог, а не кричать во время разговоров друг с другом. Делать это нужно так же, как ковбои в американских фильмах.

Лавров также добавил, что РФ не нарушит юридические и политические обязательства, данные Китаю.

Ранее президент США Дональд Трамп не согласился с требованием Москвы о разоружении Украины.