Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров США и РФ

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, приземлился самолет с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые прибыли для проведения переговоров между США и Россией, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В Сети появились кадры, как Лавров и Ушаков спускаются по трапу только что приземлившегося самолета.

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.

Российско-американские переговоры, запланированные в столице Саудовской Аравии, находятся под пристальным вниманием главы Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Учитывая статус обеих держав как ключевых участников Совета Безопасности ООН, их взаимодействие признано необходимым элементом международных отношений.