Лавров: Европа стала частью «международного оборзения»
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На встрече с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европа оборзела, потому что намеренно создает образ России как постоянной угрозы, пишет РИА Новости.
Лавров считает, что европейские лидеры используют тактику, напоминающую пропаганду времен немецкого политика Йозефа Геббельса, убеждая своих граждан в неизбежности российского нападения на Европу. По его мнению, это делается, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем: экономических трудностей, социальных вопросов и деиндустриализации, которая затрагивает многие европейские страны, включая Германию.
«Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур: они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации. Всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы», — заявил Лавров.
Министр также отметил, что такая риторика используется для оправдания переброски налоговых средств на военные нужды и усиленную милитаризацию европейского континента. По мнению Лаврова, сложившаяся в Евросоюзе ситуация вызывает грусть. Он обеспокоен тем, что современные французы и немцы недостаточно хорошо изучили историю. Обычному человеку становится тревожно от угроз, которые Запад направляет в сторону Москвы.
Министр иностранных дел выразил надежду, что в Брюсселе заметят разумный подход администрации президента США Дональда Трампа, особенно их готовность к переговорам. Он также предостерег, что любые попытки подтолкнуть Украину к терактам встретят соответствующий ответ.