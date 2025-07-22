На встрече с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европа оборзела, потому что намеренно создает образ России как постоянной угрозы, пишет РИА Новости .

Лавров считает, что европейские лидеры используют тактику, напоминающую пропаганду времен немецкого политика Йозефа Геббельса, убеждая своих граждан в неизбежности российского нападения на Европу. По его мнению, это делается, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем: экономических трудностей, социальных вопросов и деиндустриализации, которая затрагивает многие европейские страны, включая Германию.

«Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур: они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации. Всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что такая риторика используется для оправдания переброски налоговых средств на военные нужды и усиленную милитаризацию европейского континента. По мнению Лаврова, сложившаяся в Евросоюзе ситуация вызывает грусть. Он обеспокоен тем, что современные французы и немцы недостаточно хорошо изучили историю. Обычному человеку становится тревожно от угроз, которые Запад направляет в сторону Москвы.

Министр иностранных дел выразил надежду, что в Брюсселе заметят разумный подход администрации президента США Дональда Трампа, особенно их готовность к переговорам. Он также предостерег, что любые попытки подтолкнуть Украину к терактам встретят соответствующий ответ.