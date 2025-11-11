Москва считает Будапешт наиболее подходящей площадкой для проведения российско-американского саммита, в случае если американская сторона подтвердит свою заинтересованность в организации данной встречи и возобновит подготовку к ее проведению. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

«Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом. Тем более что (президент США — ред.) Дональд Трамп на встрече с (премьер-министром Венгрии — ред.) Виктором Орбаном подтвердил предпочтительность Будапешта и для Вашингтона», — сказал Лавров.

Ранее Трамп уже высказывал желание сохранить Будапешт в качестве места проведения потенциальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

16 октября, после телефонного разговора между лидерами двух стран, Трамп сообщил о достигнутой договоренности о скорой встрече в столице Венгрии. Однако позднее саммит был отложен из-за разногласий сторон в вопросе урегулирования украинского конфликта. Обе стороны подчеркнули, что встреча станет возможной при создании благоприятных условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о востребованности российско-американского саммита в Будапеште на определенном этапе, подчеркнув необходимость тщательной предварительной работы для обеспечения результативности встречи.

