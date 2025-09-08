сегодня в 15:49

Латвия хочет ввести национальные санкции против лиц, связанных с СВО

Власти Латвии ведут разработку национальных санкций в отношении лиц и компаний, связанных со специальной военной операцией России на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Delfi.

По данным портала, проект в скором времени будет передан на рассмотрение кабинета министров страны. Текст документа частично засекречен.

В МИД республики отметили, что санкции направлены на «создание инструмента», который поможет стране реагировать на «угрозы национальной безопасности».

В июле Латвия призвала американского президента Дональда Трампа немедленно ужесточить санкции против России. Также там настаивали на ускоренном введении «карающих» тарифов для Москвы и ее партнеров.