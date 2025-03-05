Латник заявил, что Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам

Глава министерства торговли США Говард Латник заявил, что американский президент Дональд Трамп готов обсуждать с Мексикой и Канадой планы по введению пошлины из соседних стран. Он отметил, что решение будет найдено, сообщает РИА Новости .

«Это не будет пауза (в применении пошлин — ред.), думаю так: вы делаете больше, и мы встретимся посередине. Об этом мы вероятно объявим завтра (в среду — ред.)», — заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в начале февраля. Затем Оттава смогла договориться с Вашингтоном о приостановке их действия на 30 дней.

Действие этого соглашения, очевидно, завершилось, так как ранее Трамп заявил, что решил со вторника ввести пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады.