Заявлениями о референдуме по территориальным вопросам президент Украины Владимир Зеленский срывает диалог по мирному урегулированию конфликта с РФ. При этом у главы страны истек срок полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское СМИ L'AntiDiplomatico.

Президент Украины пытается разыграть «карту референдума». Такое мероприятие не будет чем-то демократическим, считает автор.

Референдум, наоборот, хотят провести для блокирования диалога. Еще в материале отмечается, что Украина все еще отказывается от разных решений, связанных с уступкой территорий, отметили в L'AntiDiplomatico.

Общий план Киева и союзников в ЕС демонстрирует, что Запад не ищет мира. Он хочет перемирия, чтобы конфликт продолжился. При этом ряд глав стран ЕС отмечают, что Украина будет вынуждена идти на уступки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.