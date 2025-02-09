Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киев упустил шанс на ядерное оружие в 1994 году

Украина утратила шанс владеть ядерным оружием в 1994 году, когда подписала Будапештский меморандум. Сейчас такая вероятность еще ниже, сказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью местной журналистке, сообщает РИА Новости .

Перед тем, как пойти на создание ядерного оружия, необходимо понять последствия этого решения. Такой шаг приведет к утрате партнеров, поставок оружия и санкций против РФ.

Ядерное оружие, по словам Кулебы, сейчас — табу. Шанс быть страной с ЯО для Украины оказался потерян в 1994 году.

Ранее любовница Кулебы открыла секс-шоп, призвав недовольных «заняться сексом наедине».