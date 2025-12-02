Кулеба сделал странное заявление о победе Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал резонансное заявление, предсказав родной стране «тактическое поражение» в текущем конфликте, но «стратегическую победу» в перспективе. По его словам, в ближайшее время настанет «очень-очень сложное время», когда украинским властям и обществу «наконец-то придется признать очень тяжелую правду», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на публичное выступление экс-дипломата.

Кулеба подчеркнул, что отказ признавать текущую реальность будет только тормозить развитие украинского государства. При этом он выразил уверенность, что в стране не установится российская власть, что можно считать «стратегической победой».

«Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическая, потому что в моменте будет неприятно», — сказал Кулеба.

