Кулеба: на Украине сможет «выжить» лишь тот, кто подпишет мир с отказом от НАТО

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сможет «выжить» тот украинский правитель, который подпишет мир с Россией с отказом от вступления в НАТО. Однако человек, отказавшийся от потерянных территорий, может быть убит «политически или физически», сообщает РБК .

Во время интервью на телеканале «1+1» Кулеба заявил, что американский президент Дональд Трамп допустил огромную ошибку. Он принял решение о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс необходимо отложить, не поторговавшись по поводу этого с Россией.

Таким образом, Москва теперь не пойдет ни на какие уступки по данному пункту, подчеркнул бывший глава украинского МИД.

Кулеба считает, что Украине нельзя отказываться от вступления в НАТО и «сдавать эту тему». Если и «отдавать», то нужно сделать это втридорога.

«Не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины», — добавил Кулеба.

Ранее бывший глава МИД Украины сказал, что страна потеряла шанс на ядерное оружие.