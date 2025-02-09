Кулеба рассказал, какой украинский лидер сможет «выжить», а какой «погибнет»
Фото - © U.S. Department of State
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сможет «выжить» тот украинский правитель, который подпишет мир с Россией с отказом от вступления в НАТО. Однако человек, отказавшийся от потерянных территорий, может быть убит «политически или физически», сообщает РБК.
Во время интервью на телеканале «1+1» Кулеба заявил, что американский президент Дональд Трамп допустил огромную ошибку. Он принял решение о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс необходимо отложить, не поторговавшись по поводу этого с Россией.
Таким образом, Москва теперь не пойдет ни на какие уступки по данному пункту, подчеркнул бывший глава украинского МИД.
Кулеба считает, что Украине нельзя отказываться от вступления в НАТО и «сдавать эту тему». Если и «отдавать», то нужно сделать это втридорога.
«Не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины», — добавил Кулеба.
Ранее бывший глава МИД Украины сказал, что страна потеряла шанс на ядерное оружие.