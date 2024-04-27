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Кулеба пожаловался на критику за отсутствие плана «Б» по помощи от Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвергся критике за отсутствие у Киева плана «Б» на случай, если Запад не отправит обещанную военную помощь, пишет РИА Новости .

«Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы „Б“, — рассказал глава МИД страны в интервью CNN.

Наличие запасного плана, по словам Кулебы, будет означать, что он будет конечным результатом, однако это не «спасет Украину».

Ранее министр заявил, что Евросоюз не должен расслабляться на фоне одобрения американским конгрессом многомиллиардного пакета помощи Киеву.