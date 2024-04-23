Кулеба: ЕС не должен расслабляться на фоне выделении США помощи Украине

Евросоюз не должен расслабляться на фоне одобрения американским конгрессом многомиллиардного пакета помощи Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

«Мы все приветствуем решение Палаты представителей. Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться», — сказал Кулеба.

Нижняя палата Конгресса США ранее приняла проект закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации активов РФ фактически для их передачи Киеву и новых санкций против КНР. Общий объем пакета достиг 95 млрд долларов.

Из этих средств 61 млрд долларов предназначен Украине. Теперь проект должен одобрить Сенат и подписать глава Белого дома Джо Байден, который уже пообещал это сделать.