Кулеба не увидел логики в словах Остина об атаках на российские НПЗ

Министр обороны США ранее говорил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам угрожают мировой энергетике и призывал Киев отказаться от подобных атак.

«Послушал господина Остина… Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи», — сказал Кулеба.

Также министр добавил, что когда в России «взрывается нефтеперерабатывающий завод», Украина видит проблемы в России, но не в мире. Кулеба предложил «мыслить своими интересами».

«Если партнеры говорят: „мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого“. Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может», — добавил он.

Уже несколько российских НПЗ пострадали с начала марта из-за атак украинских дронов. В частности, это заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.