Кулеба не увидел логики в словах Остина об атаках на российские НПЗ
Рассуждения главы Пентагона Ллойда Остина об атаках ВСУ на российские НПЗ не имеют логики, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.
Министр обороны США ранее говорил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам угрожают мировой энергетике и призывал Киев отказаться от подобных атак.
«Послушал господина Остина… Но в этом вопросе не вижу причинно-следственной связи», — сказал Кулеба.
Также министр добавил, что когда в России «взрывается нефтеперерабатывающий завод», Украина видит проблемы в России, но не в мире. Кулеба предложил «мыслить своими интересами».
«Если партнеры говорят: „мы вам дадим семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба: можно не делать этого и этого“. Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакета помощи и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета, тогда каждый выживает как может», — добавил он.
Уже несколько российских НПЗ пострадали с начала марта из-за атак украинских дронов. В частности, это заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.