Кудряшкин и Чухлебов попали под новые санкции Евросоюза

В расширенный пакет антироссийских санкций Евросоюза попали несколько крупных российских бизнесменов, сообщает « Интерфакс ».

Перечень пополнился такими именами, как Альберт Авдолян, Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов. Против них Евросоюз вводит ограничения.

Авдолян — создатель компании Yota, а Кудряшкин и Чухлебов — акционеры Уральской горно-металлургической компании.

Кроме того, санкционный список пополнили другие российские бизнесмены, а также юморист Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.

Ранее Евросоюз ввел 16-й пакет санкций в отношении России и ее граждан. Под ограничения попали 35 юридических и 48 физических лиц.