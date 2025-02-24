Кудряшкин и Чухлебов попали под новые санкции Евросоюза
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В расширенный пакет антироссийских санкций Евросоюза попали несколько крупных российских бизнесменов, сообщает «Интерфакс».
Перечень пополнился такими именами, как Альберт Авдолян, Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов. Против них Евросоюз вводит ограничения.
Авдолян — создатель компании Yota, а Кудряшкин и Чухлебов — акционеры Уральской горно-металлургической компании.
Кроме того, санкционный список пополнили другие российские бизнесмены, а также юморист Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.
Ранее Евросоюз ввел 16-й пакет санкций в отношении России и ее граждан. Под ограничения попали 35 юридических и 48 физических лиц.