Президент России Владимир Путин не уверен в целесообразности проведения саммита с Украиной на высшем уровне. Он считает, что с теми, кто делает ставку на террор, говорить нельзя, сообщает РИА Новости .

Глава государства усомнился в возможности проведения саммита на фоне последних терактов, произошедших в Брянской и Курской областях. По словам Путина, с террористами говорить не о чем.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?» — задался вопросом глава государства.

Кроме того, президент РФ считает, что киевский режим нельзя «поощрять», соглашаясь на передышку в боевых действиях. По словам Путина, Киев использует ее для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов.

Ранее президент РФ заявил, что киевский режим превращается в террористическую организацию. А спонсоров Киева он назвал пособниками террористов.