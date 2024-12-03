КС Грузии не принял иски Зурабишвили и оппозиционеров
КС Грузии отклонил иски об отмене результатов выборов
Конституционный суд Грузии отклонил иски президента и представителей оппозиции, касающиеся аннулирования итогов выборов, состоявшихся 26 октября, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Это решение является окончательным и не подлежит пересмотру или обжалованию, как указано на официальном сайте суда.
Саломе Зурабишвили и оппозиционные силы настаивали на том, чтобы Конституционный суд признал результаты парламентских выборов недействительными. Авторы иска утверждали о нарушении тайны голосования и принципа всеобщего голосования.
Ранее украинская телеведущая Диана Панченко сравнила грузинского президента Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским из-за отказа от отставки.