КС Грузии не принял иски Зурабишвили и оппозиционеров

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Это решение является окончательным и не подлежит пересмотру или обжалованию, как указано на официальном сайте суда.

Саломе Зурабишвили и оппозиционные силы настаивали на том, чтобы Конституционный суд признал результаты парламентских выборов недействительными. Авторы иска утверждали о нарушении тайны голосования и принципа всеобщего голосования.

Ранее украинская телеведущая Диана Панченко сравнила грузинского президента Саломе Зурабишвили с Владимиром Зеленским из-за отказа от отставки.