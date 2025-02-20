Критикуя Зеленского, Трамп просто бьет по Байдену – политолог

«Внутри США приближаются выборы, и для Трампа важно продемонстрировать, что именно Байден и его администрация сделали ставку на украинский кризис, тратя миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Критикуя Зеленского, Трамп бьет по Байдену, показывая провал политики демократов», – сказал Косоруков.

Он отметил, что, тем не менее, заявления Дональда Трампа – это тревожный сигнал для Киева и симптом более глубоких изменений в западной политике. Еще недавно Зеленского на Западе преподносили как «героя», символ «борьбы за демократию». Однако геополитическая реальность заставляет Запад пересматривать свою риторику.

«Американский истеблишмент начинает осознавать бесперспективность конфронтации с Россией. Поддержка Украины оказалась слишком дорогим удовольствием, а значимых успехов на фронте нет. Все больше западных политиков признают, что затянувшийся конфликт играет на руку не Киеву, а России, усиливая ее роль в глобальном противостоянии», – пояснил политолог.

Косоруков указал на то, что для Европы, особенно для Франции и Германии, украинская проблема становится обузой. Растет недовольство среди граждан, а экономические потери делают продолжение курса на поддержку Киева невыгодным. Даже в США республиканцы уже заявляют о необходимости прекращения «бесконтрольного финансирования» Украины.

«Трамп вернулся в Белый дом, теперь Киеву придется забыть о безусловной поддержке США. Украина уже не сможет диктовать условия. В долгосрочной перспективе это означает, что западные элиты договорятся с Россией, а Киев останется без своих главных покровителей. Россия же в этой ситуации остается последовательной: наша страна выдержала экономическое и санкционное давление, сохранила суверенитет и усилила международные позиции. Мы видим, как меняется мировая конъюнктура, и ясно, что время играет на пользу нашей стране», – заключил эксперт.