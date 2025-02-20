Критикуя Зеленского, Трамп просто бьет по Байдену – политолог
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Критикуя украинского лидера Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп бьет по бывшему лидеру Джо Байдену, показывая провал политики демократов, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.
«Внутри США приближаются выборы, и для Трампа важно продемонстрировать, что именно Байден и его администрация сделали ставку на украинский кризис, тратя миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Критикуя Зеленского, Трамп бьет по Байдену, показывая провал политики демократов», – сказал Косоруков.
Он отметил, что, тем не менее, заявления Дональда Трампа – это тревожный сигнал для Киева и симптом более глубоких изменений в западной политике. Еще недавно Зеленского на Западе преподносили как «героя», символ «борьбы за демократию». Однако геополитическая реальность заставляет Запад пересматривать свою риторику.
«Американский истеблишмент начинает осознавать бесперспективность конфронтации с Россией. Поддержка Украины оказалась слишком дорогим удовольствием, а значимых успехов на фронте нет. Все больше западных политиков признают, что затянувшийся конфликт играет на руку не Киеву, а России, усиливая ее роль в глобальном противостоянии», – пояснил политолог.
Косоруков указал на то, что для Европы, особенно для Франции и Германии, украинская проблема становится обузой. Растет недовольство среди граждан, а экономические потери делают продолжение курса на поддержку Киева невыгодным. Даже в США республиканцы уже заявляют о необходимости прекращения «бесконтрольного финансирования» Украины.
«Трамп вернулся в Белый дом, теперь Киеву придется забыть о безусловной поддержке США. Украина уже не сможет диктовать условия. В долгосрочной перспективе это означает, что западные элиты договорятся с Россией, а Киев останется без своих главных покровителей. Россия же в этой ситуации остается последовательной: наша страна выдержала экономическое и санкционное давление, сохранила суверенитет и усилила международные позиции. Мы видим, как меняется мировая конъюнктура, и ясно, что время играет на пользу нашей стране», – заключил эксперт.