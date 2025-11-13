Кремль: Россию беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоят заявления нового премьера Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, пишет ТАСС.
«Конечно, (неопределенность — прим. ред) вызывает (беспокойство — прим. ред.)», — отметил он.
На сегодня оборонные принципы Японии предполагают безъядерный статус.
Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан. Это решение стало ответом на санкции, которые Токио продолжает применять против РФ в связи со специальной военной операцией.
