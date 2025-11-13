Кремль: Россию беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

«Конечно, (неопределенность — прим. ред) вызывает (беспокойство — прим. ред.)», — отметил он.

На сегодня оборонные принципы Японии предполагают безъядерный статус.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан. Это решение стало ответом на санкции, которые Токио продолжает применять против РФ в связи со специальной военной операцией.

