Россия в ответ на антироссийскую политику Токио ввела санкции против 30 японцев

Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан. Это решение стало ответом на санкции, которые Токио продолжает применять против РФ в связи со специальной военной операцией, говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В список невъездных лиц вошли представители академических кругов и СМИ Японии. Среди них — сотрудники издания «Никкэй» Сего Акагава и Хироюки Акита, работающие журналистом и обозревателем соответственно. Также запрет коснулся преподавателей университета Хитоцубаси Нобумасы Акиямы и Итиро Ивасаки. В перечень включен и Акихиро Ивасита, который совмещает работу профессора в том же университете с научной деятельностью в Центре славянских и евразийских исследований при Университете Хоккайдо.

Среди тех, кто попал под санкции, присутствовали известные японские эксперты и журналисты. Глава Информационного центра по правам человека в Индо-Тихоокеанском регионе и обозреватель Хидэтоси Исии, а также представитель неправительственной организации Free Tibet Fukuoka Еко Исии. От газеты «Никкэй» под санкции попали член редакционной коллегии Ехэй Исикава и журналист Сего Кодама.

В список включен и сотрудник Министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамура, который занимает должность директора Департамента информации и является официальным представителем ведомства.

С полным списком 30 японских граждан, попавших под санкции, можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

