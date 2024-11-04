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Кремль: Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину в Москве. Мероприятие посетили также участники молодежных, общественных организаций и представители разных религий, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства поговорил с людьми, которые принимали участие в церемонии.

День народного единства празднуют в России каждый год 4 ноября. В дату объявлен государственный выходной.

Праздник посвящен освобождению Москвы от солдат захватчиков в 1612 году. Ополчением в тот момент руководили Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Он сказал, что нужно любить родину, уважать предков, в том числе умерших, и стремиться быть достойными.