Кремль прокомментировал слухи про «план победы над долларом» на саммите БРИКС

Песков о «плане победы над долларом»: цель БРИКС — обеспечить свои интересы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию, что на казанском саммите БРИКС якобы хотят поднять тему «плана победы над долларом». На этот счет представитель Кремля отметил, что сотрудничество членов БРИКС «не направлено ни против кого, ни против чего», сообщает RIA_Kremlinpool .

По словам Пескова, работа в рамках БРИКС строится ради определенной цели — обеспечить интересы государств, состоящих в этом политическом объединении.

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина также заявлял, что конфликт на Украине не входит в повестку саммита БРИКС в Казани. Однако, по словам Пескова, «каждый участник» может поднять эту тему, если сочтет нужным.