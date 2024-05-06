Кремль прокомментировал ракетные учения на фоне заявления Запада об Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетные учения связаны с заявлениями главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, пишет РИА Новости .

«Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину», — прокомментировал ситуацию Песков.

По словам представителя Кремля, заявления Макрона и представителя Великобритании являются новым витком эскалации напряженности, на который Россия будет реагировать особенными мерами.

Ранее французский президент заявил, что не исключает отправку войск НАТО в зону проведения Россией специальной военной операции на Украине. Макрон считает, что это будет возможным, если от Киева поступит соответствующий запрос, которого на данный момент нет.