Кремль показал кадры первых минут встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Пхеньян, где его на красной дорожке встречал высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Судя по опубликованным Кремлем кадрам, Владимир Путин пребывал в хорошем настроении в момент прибытия в КНДР, несмотря на разницу во времени на шесть часов в большую сторону, чем в Москве.

Путин первым протянут руку лидеру КНДР, а после крепкого рукопожатия главы двух стран обнялись и обменялись парой фраз, затем по красной дорожке проследовали к кортежу. По пути к транспорту главе России вручили букет красных цветов.

Путин прибыл в КНДР буквально на одни сутки. В среду, 19 июня, он планирует поездку во Вьетнам.