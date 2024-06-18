Владимир Путин прилетел в Пхеньян

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньян впервые за 24 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Его ранее пригласил председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Кроме того, российский лидер 19-20 июня полетит во Вьетнам, где встретится с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.