Кремль ответил, ждать ли Трампа в Москве 9 мая

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Песков: о приезде Трампа в Москву 9 мая речи не шло

Речи о том, что глава США Дональд Трамп может приехать на Парад Победы в Москве, не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможном участии республиканца в праздничных мероприятиях в столице по случаю 9 Мая, сообщает ТАСС .

«Речи об этом не шло», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказывал, что 9 мая в Москву приедут более 20 мировых лидеров. По словам Пескова, в столице России будут рады всем гостям в этот «архиважный день».

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», — отмечал представитель Кремля.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявлял, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после Парада Победы в Москве.