Кремль ответил, продолжат ли США и Россия обмениваться заключенными

Песков не исключил новых обменов заключенными между США и РФ

Не исключено, что США и РФ продолжат обмениваться заключенными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Ранее в страну вернулся криптобизнесмен Александр Винник, которого выпустили из американской тюрьмы в обмен на освобождение гражданина США Марка Фогела в России.

По словам Пескова, Кремль и Белый дом продолжают вести контакты по теме обмена заключенными. В целом, как отметил пресс-секретарь, Россия и США возобновили диалог «по всем параметрам».

«Безусловно, эта тема (обмена заключенными — ред.) находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее Москва и Вашингтон провели обмен бывшего дипломатического работника Марка Фогеля на сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника. Фогел отбывал наказание в России за наркотики, а Винник находился в тюрьме в США по обвинению в криптомошенничестве и отмывании денег.

Подробнее об Александре Виннике читайте в статье РИАМО.