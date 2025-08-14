Кремль оценил подход Трампа к решению сложнейших вопросов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и лично президент РФ Владимир Путин высоко оценивают действия американского лидера Дональда Трампа, который демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов.

«Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Президент Соединенных Штатов, как представляется, искренне хочет помочь решить российско-украинский конфликт политико-дипломатическими средствами, добавил пресс-секретарь главы государства.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске. Каковы основные сценарии развития событий в переговорах России и США и насколько велика вероятность прекращения боевых действий на Украине, читайте в материале РИАМО.