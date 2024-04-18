Кремль отреагировал на видео с предположительным задержанием главы МЧС Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видео с жестким задержанием, как утверждается, главы МЧС Чечни Алихана Цакаева в Дагестане. По словам политика, у Кремля нет сведений об этой ситуации, сообщает Газета.ru .

Ранее Baza сообщала, что, по ее данным, на днях силовики попытались остановить в Дагестане тонированный внедорожник GMC. Утверждалось, что той машиной управлял чеченский министр Цакаев. После принудительной остановки авто несколько полицейских «выволокли Цакаева из черного внедорожника» и «положили лицом в асфальт», утверждало издание.

«Нет, это не наш вопрос, это вам нужно просто в упомянутое ведомство позвонить и там справляться», — отреагировал на ситуацию Песков во время брифинга.

Пресса добавляла, что главу МЧС Чечни задержали около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Источник «Базы» также информировал, что в момент остановки авто Алихан Цакаев не имел при себе документов.