Кремль отреагировал на обвинения в связи с бомбами на самолетах

Песков назвал вбросом статью WSJ о связи России со взрывчаткой на самолетах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The Wall Street Journal, где заявлялось о подозрениях в адрес Москвы за якобы попытки тайно провезти взрывчатку на самолетах DHL. Представитель Кремля назвал такие данные вбросом, сообщает РБК .

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы», — отреагировал Песков.

WSJ ранее писала, что спецслужбы стран Европы подозревали, что Россия якобы причастна к ситуации с легковоспламеняющимися устройствами на европейских рейсах компании DHL. Газета писала, что чиновники из Евросоюза допускали, что сделать это могли третьи лица «в интересах России».

Ранее Песков также назвал вбросом статью Financial Times о том, что Россия и Украина якобы начали переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.