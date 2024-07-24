Кремль отреагировал на готовность Украины к переговорам

Песков в ответ на слова Кулебы: Россия никогда не отказывалась от переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о готовности Украины приступить к мирным переговорам с РФ, сообщает Газета.ru .

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с главой китайской дипломатии Ван И заявил, что Киев хочет обсудить с Москвой вопрос о завершении конфликта.

По словам Пескова, такой посыл, «можно сказать, что идет в унисон с нашими позициями». При этом российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, указал представитель Кремля.

«Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Дождемся каких-то разъяснений», — добавил пресс-секретарь президента.

14 июня в рамках встречи с руководством МИД президент России Владимир Путин отметил, что российско-украинские мирные переговоры могут начаться после выполнения ряда условий. Среди них — вывод украинских войск с территорий ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, снятие всех антироссийских санкций и безъядерный статус Киева.