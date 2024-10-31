Кремль объяснил новую просьбу Украины к США нервами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу властей Украины к США по поводу передачи дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Он связал ее с «изрядной нервозностью», сообщает РБК .

Песков отметил, что «все „планы мира“, все „планы победы“» от Украины сводятся лишь к тому, чтобы как можно быстрее втянуть конфликт западные страны.

«Вот, собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в том, что американские власти слили журналистам информацию о просьбе Киева по Tomahawk. По его словам, подобные ситуации говорят о том, «что между партнерами нет ничего конфиденциального».