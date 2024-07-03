Кремль: Эрдоган не будет посредником между Россией и Украиной в вопросах мира

Песков исключил участие Эрдогана в посредничестве между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль исключает участие турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в посредничестве в мирных переговорах между Россией и Украиной, пишет РБК .

Вопрос о том, возможно ли, что именно Эрдоган станет посредником между Москвой и Киевом, Пескову задали в эфире Первого канала, на что представитель Кремля лаконично ответил: «Нет, не возможно».

При этом Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества действительно обсуждал с турецким коллегой вопрос Украины. Встреча глав двух государств состоялась 3 июля.

Ранее Песков заявлял о готовности Путина к мирным переговорам с Украиной. Российский лидер готов к любому общению и диалогу, чтобы достичь целей специальной военной операции.