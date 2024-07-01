Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов к диалогу для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает aif.ru .

«Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, диалога, чтобы достичь тех целей, которые мы перед собой ставили», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что глава государства сохраняет открытость, о чем он говорил не один раз.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 21 мая этого года, в разговоре с Philadelphia Induirer сказал, что допускает переговоры с РФ, но только с помощью посредников, которыми могут быть любые государства. При этом ранее Зеленский принял закон в стране, запрещающий любые переговоры с Россией.