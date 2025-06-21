Коул: Белоруссия выпустила 14 заключенных по просьбе Трампа

В Белоруссии на свободу отпустили 14 заключенных. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп обратился к белорусским властям с соответствующей просьбой, рассказал помощник спецпосланника Штатов по Украине Джон Коул. Об этом пишет ТАСС .

Коул отдельно поблагодарил Литву за помощь в решении вопроса по освобождению заключенных. По его словам, освобождение 14 человек стало возможным именно благодаря усилиям американского президента.

Трамп дал «зеленый свет» на визит группы американских представителей в Белоруссию. В составе делегации были спецпосланник Штатов по Украине Ким Келлог, помощник Джон Коул и заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Крис Смит.

Заместитель Келлога поделился, что уже бывал в Минске и раньше. После его предыдущего визита власти выпустили гражданина США Юрия Зенковича, который находился под арестом. В этот раз его командировка в Белоруссию оказалась еще продуктивнее: свободу получили 14 человек разных национальностей.