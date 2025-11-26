Коц объяснил, кому выгоден слив «прослушки» Ушакова, Дмитриева и Уиткоффа

Военкор Александр Коц считает, что опубликованная Bloomberg «прослушка» разговоров помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым выгодна Великобритании.

«Британские уши опубликованной „прослушки“. <…> Беседы эти напоминают „заговор“ пятиклассников против учителя химии — как мы будем уговаривать злого препода поставить нам тройку в четверти. В принципе это привычный уровень аналитики в западной прессе по российско-украинскому конфликту», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Дмитриев уже назвал данную публикацию фейком.

По его словам, некто отчаянно пытается выставить спецпредставителя президента США манипулятором в пользу РФ, а также выступает с позиции войны, но остается как бы в стороне, давая первые роли Франции и Германии.

«Кто в конце концов вчера вечером, аккурат перед публикацией „прослушек“ от лица „коалиции желающих“ выступил против ключевых пунктов плана Трампа? Ну, конечно, премьер Британии Стармер», — добавил военкор.

По его словам, сейчас Британия пытается торпедировать Уиткоффа, выставляя его пророссийским переговорщиком, помогающим обмануть Трампа.

Ранее запись тайной беседы получил и опубликовал Bloomberg. Это пятиминутный разговор с конкретными рекомендациями по организации телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

