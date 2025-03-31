Костадинов: «Антироссийские санкции разрушают экономику Болгарии»

Лидер болгарской партии «Возрождение» посетит Москву на День Победы
Политика

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов посетит Москву на День Победы, сообщает газета «Известия».

Председатель болгарской парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов подтвердил свой визит в Москву для участия в праздновании 9 Мая.

Политик раскритиковал текущий курс ЕС, заявив о катастрофических последствиях антироссийских санкций для болгарской экономики, сказано в статье.

Костадинов выступил за нормализацию отношений между ЕС и Россией, предложив Болгарии роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Особое внимание он уделил требованию вернуть военную помощь, предоставленную Киеву, и резко осудил планы по увеличению оборонных расходов. Политик настаивает, что будущее Украины должно определяться на международном мирном конгрессе, а не на поле боя.

Ранее Костадинов заявил о претензии на Южную Бессарабию, которая находится в Одесской области Украины.