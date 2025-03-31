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Лидер болгарской партии «Возрождение» посетит Москву на День Победы

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов посетит Москву на День Победы, сообщает газета «Известия» .

Председатель болгарской парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов подтвердил свой визит в Москву для участия в праздновании 9 Мая.

Политик раскритиковал текущий курс ЕС, заявив о катастрофических последствиях антироссийских санкций для болгарской экономики, сказано в статье.

Костадинов выступил за нормализацию отношений между ЕС и Россией, предложив Болгарии роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Особое внимание он уделил требованию вернуть военную помощь, предоставленную Киеву, и резко осудил планы по увеличению оборонных расходов. Политик настаивает, что будущее Украины должно определяться на международном мирном конгрессе, а не на поле боя.

Ранее Костадинов заявил о претензии на Южную Бессарабию, которая находится в Одесской области Украины.