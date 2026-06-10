Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за памяти жертв УПА*

Косиняк-Камыш заявил, что Киев выбирает конфронтацию с Варшавой из-за отношения к жертвам УПА*. Спор связан с памятью о геноциде, сообщает газета «Известия» .

Косиняк-Камыш 10 июня заявил, что Украина должна учитывать позицию Польши по жертвам геноцида, который устроили националисты Украинской повстанческой армии*.

«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», — заявил он в эфире телеканала TVN24.

Косиняк-Камыш уточнил, что обсудил тему с Анджеем Шейной. Он отметил, что Варшава должна донести позицию до украинской стороны. Предложение премьера Дональда Туска вынести вопрос на уровень президентов он назвал хорошим.

«Нам нужно время, чтобы найти хорошее решение. Это предложение премьер-министра, который говорит: „Пришло время президентам поговорить друг с другом по этому вопросу“, на мой взгляд, его следует реализовать как можно скорее», — сказал он.

The Telegraph 1 июня сообщила о скандале между Польшей и Украиной после указа Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ почетного наименования в честь УПА*. 6 июня Косиняк-Камыш на встрече с Кириллом Будановым** заявил о границах, которые нельзя пересекать.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.