Кошко: французы возмущены тем, что РФ не позвали на мероприятия в День Победы

Французы возмутились тем, что на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Париже нет русских делегаций. Акцию «Бессмертный полк» проведут в столице Франции 8 мая, там напомнят о главной роли Советского Союза в победе над нацизмом, рассказал РИА Новости один из организаторов Дмитрий де Кошко, сообщает « Царьград ».

Проведение мероприятия — способ напомнить жителям всех стран мира о том, что СССР, Россия и народы экс-республик внесли самый большой вклад в победу над нацизмом.

Также отмечается, что благодаря народам Советского Союза Европа до сих пор не подвержена фашистской идеологии.

«Бессмертный полк» в Париже проведут 8 мая в 13:00. Марш будет идти от площади Революции до кладбища Пер-Лашез.