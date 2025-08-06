сегодня в 11:32

Кортеж со спецпосланником президента США Уиткоффом направился в Кремль

Кортеж, предположительно, спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа утром в среду направился в Кремль, сообщает газета «Известия» .

На опубликованных кадрах видно, как черный Mercedes-Benz S-класса в сопровождении черных внедорожников с «мигалками» и автомобилей полиции направляется к Кремлю.

Стивена Уиткоффа в Москве ранее встретил спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Позднее Уиткофф и Дмитриев прогулялись по столичному парку «Зарядье».

Последний визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоялся 25 апреля текущего года. Глава российского государства Владимир Путин провел встречу со Стивеном Уиткоффом. По словам Трампа, итоги предстоящей встречи могут повлиять на решение Штатов о возможном ужесточении санкций.