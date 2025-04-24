Король Нидерландов призвал «вооружиться до зубов» во имя мира

Нидерланды должны перевооружиться и усилить армию, заявил король страны Виллем-Александр. По его словам, королевству следует быть «вооруженным до зубов» и готовым к военным конфликтам, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Algemeen Dagblad.

По словам Виллема-Александра, опыт боевых действий на Украине и в других странах продемонстрировал, что стране необходимо иметь более подготовленную армию.

«<…> Нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — заявил глава государства.

Король также признал, что для перевооружения Нидерландов следует реформировать сферу государственной оборонной промышленности.

Ранее в ВВС Украины заявили, что переданные Нидерландами истребители F-16 не могут эффективно конкурировать с российскими Су-35.