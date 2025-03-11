ВВС Украины: F-16, которые Украина получила от партнеров, не сравнятся с Су-35

В ВВС Украины считают, что истребители F-16, предоставленные Украине Нидерландами и Данией, не могут эффективно конкурировать с российскими Су-35, сообщает «Царьград» .

«Сегодня F-16, которые у нас есть от партнеров, они не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве. Нужен комплексный подход, потому что Су-35 — довольно новый самолет…», — отметил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Он также подчеркнул, что для успешного противостояния необходим комплексный подход, включающий наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

В октябре 2024 года Нидерланды начали поставки F-16, обещая передать 24 самолета. Оставшиеся планируется доставить в ближайшее время. Дания в ноябре того же года поставила шесть истребителей, планируя отправить еще 13.

Россия рассматривает поставки оружия как вмешательство стран НАТО в конфликт, считая грузы с вооружением для Украины легитимными целями для ударов. Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая украинских военных. Российская сторона уверена, что западная поддержка оружием лишь усугубляет ситуацию и препятствует переговорам.