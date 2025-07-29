Король Малайзии посетит Россию в августе

Король Малайзии Султан Ибрагим приедет в Россию с официальным визитом в начале августа, сообщает РИА Новости .

О приезде монарха рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она сообщила, что Кремль с нетерпением ожидает визит короля Малайзии.

По ее словам, посещение Султана Ибрагима России должно придать новую динамику отношениям между двумя странами. Она добавила, что РФ и Малайзия связаны долгими годами дружбы.

Матвиенко уточнила, что сотрудничество со страной «существенно активизировалось» в последние годы. Кроме того, майский визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию был удачным.

Ранее сообщалось, что Запад опасается сближения Малайзии и России. Москва была первой, кто поддержал Малайзию на вступление в БРИКС. Это объединение многими странами рассматривается как противовес G7.