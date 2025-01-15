Корабли НАТО вошли в залив у Петербурга

Два судна Балтийской морской гвардии НАТО вошли в Финский залив, воды которого омывают Санкт-Петербург. Ранее Североатлантический альянс заявил о начале деятельности «по предотвращению ущерба» своей критически важной инфраструктуре, сообщает Yle со ссылкой на мониторинговый сервис Vessel Finder.

НАТО перебросило корабли в Финский залив после инцидента на Рождество, когда в Балтийском море порвались кабели связи. В акваторию также следуют другие военные корабли, самолеты-разведчики, подлодки и подводные дроны альянса.

14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что военно-политический блок запустит проект Baltic Sea Guard, призванный охранять критически важную инфраструктуру объединения.

Рютте также призвал страны НАТО готовиться к войне и усиливать оборону. По мнению политика, нужно быть готовым к военному конфликту, чтобы предотвратить его.