Контактов не планируется: Песков — о посещении РФ представителем Трампа

Песков: у Кремля нет информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву, сообщает РИА Новости .

«Никакой информации нет. Никаких контактов у нас не планируется», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что общение между США и Россией осуществляется по линии различных ведомств. По словам пресс-секретаря, администрация США налаживает свою деятельность, но на данный момент контактов по украинскому урегулированию нет.

Ранее появилась информация, что самолет Уиткоффа неожиданно приземлился в Москве. Украинские издания писали, что частный борт Gulfstream, который связывают с Уиткоффом, сел в столице России.